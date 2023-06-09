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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Burdur'da 76 yaşındaki kadın asansörde feci şekilde can verdi!
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Asansörle evine çıkacaktı! Yaşlı kadının feci ölümü!

Burdur'da, evindeki engelli asansörüyle birinci kata çıkmak isterken düşen 76 yaşındaki Melek Çardak, başının asansör kabini ile duvar arasına sıkışması sonucu yaşamını yitirdi

Son dakika haberler: Burdur'da 76 yaşındaki kadın asansörde feci şekilde can verdi!
DHA

Burdur'da. bir süre önce ayağı kırılan Melek Çardak (76), bugün Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki evine geldi.

BİRİNCİ KATA ÇIKMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 10 yıldır ayağından yaşadığı sorunlar nedeniyle evinin dışına engelli asansörü yaptırdığı öğrenilen Melek Çardak, bugün de tekerlekli sandalyeyle binerek, birinci kata çıkmak istedi.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Yakınları ise merdivenle yukarı çıktı. Asansörün düğmesine basan Melek Çardak, bir anda dengesini kaybedince tekerlekli sandalyeden düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Melek Çardak'ın başı asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekibi Melek Çardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çardak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

EMEKLİ OLUP YURDA DÖNMÜŞTÜ

Melek Çardak'ın eşiyle birlikte Almanya'dan emekli olduktan sonra Burdur'a yerleştikleri öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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