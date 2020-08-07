İHA

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. Daha sonra konvoy halinde trafiğe çıkan gençler tehlikeli hareketler sergiledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da Valiliğin toplu asker uğurlama törenlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakladığı, Bursa'da da aynı tedbirin alınabileceği öğrenildi.

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