Baba ile oğlu dehşet saçtı! Dolmuşun önünü kesip şoförü bıçakladı!

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan (51) ile Levent Yırtıcı (36), buluşup içki içti. İddiaya göre, Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

BABA OĞUL MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Süleyman Tanırgan'ın oğlu Taşkın Tanırgan da cezaevine gönderildi.

Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan (23) ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti. Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"KONUŞMAYA GİTTİM KAVGA ÇIKTI"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı. Gözaltına alınan Süleyman Tanırgan, ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi.

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Tanırgan ile oğlu Taşkın Tanırgan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.