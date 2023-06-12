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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Baba ile oğlu dehşet saçtı! Dolmuşun önünü kesip şoförü bıçakladı! - Adana haberleri
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Baba ile oğlu dehşet saçtı! Dolmuşun önünü kesip şoförü bıçakladı!

Adana'da, 51 yaşındaki Süleyman Tanırgan ile 23 yaşındaki oğlu Taşkın Tanırgan, aracının önünü kestikleri dolmuş şoförü 36 yaşındaki Levent Yırtıcı'yı bıçakla ağır yaraladı. İfadesinde, "6 ay önce içki içerken bana küfretti, uyarınca da vurdu. Konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" diyen Süleyman Tanırgan ile oğlu tutuklandı

Son dakika: Baba ile oğlu dehşet saçtı! Dolmuşun önünü kesip şoförü bıçakladı! - Adana haberleri
DHA

Adana'da olay, 7 Haziran'da saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

İÇKİLİ TARTIŞMADA KAVGA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan (51) ile Levent Yırtıcı (36), buluşup içki içti. İddiaya göre, Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

BABA OĞUL MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

S&uuml;leyman Tanırgan'ın oğlu Taşkın Tanırgan da cezaevine g&ouml;nderildi.
Süleyman Tanırgan'ın oğlu Taşkın Tanırgan da cezaevine gönderildi.

Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan (23) ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti. Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

"KONUŞMAYA GİTTİM KAVGA ÇIKTI"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı. Gözaltına alınan Süleyman Tanırgan, ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi.

BABA İLE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Tanırgan ile oğlu Taşkın Tanırgan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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