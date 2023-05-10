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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Babasının annesini yaktığını söyledi! Daha 6 yaşında! - Figen Çoban cinayeti
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Babasının annesini yaktığını söyledi! Daha 6 yaşında!

Muğla'da, evinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdiği ileri sürülen 40 yaşındaki Figen Çoban'ın, eşi 44 yaşındaki Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi Süleyman Çoban ve kayınvalidesi Hatice Çoban tarafından yakıldığının ortaya çıktığı olayla ilgili iddianame hazırlandı. Çiftin 6 yaşındaki oğullarının ifadesinde, babasının annesini yaktığını söylediğine de iddianamede yer verildi. Çoban'ın eşi, kayınbiraderi ve kayınvalidesi için 'ağırlaştırılmış müebbet', komşusu Vahit Sarı için ise 5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi

Son dakika haberi: Babasının annesini yaktığını söyledi! Daha 6 yaşında! - Figen Çoban cinayeti
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DHA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde olay, 21 Ocak'ta, saat 10.00 sıralarında, Yeşilbağcılar Mahallesi'nin Dağdibi mevkiinde meydana geldi.

YENGESİNİN ÖLDÜĞÜ İHBARINDA BULUNDU

Mehmet Emin Ata &Ccedil;oban ve Figen &Ccedil;oban.
Mehmet Emin Ata Çoban ve Figen Çoban.

DHA'da yer alan habere göre 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban (43), yengesi Figen Çoban'ın (40) öldüğü ihbarında bulundu.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Adrese, jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen 3 çocuk annesi Figen Çoban'ın cesedi, jandarma ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ GÖZALTINA ALINDI

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44) ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDILAR

İşlemlerin ardından 22 Ocak'ta adliyeye sevk edilen Çoban kardeşler, yurt dışına çıkış yasağı konulup adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otopsisinin ardından Figen Çoban da 22 Ocak'ta Yatağan'ın Turgut Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Çoban'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, Hatice Çoban (65) ve komşu Vahit Sarı'yı (52), savcılığın talimatıyla gözaltına aldı.

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Figen Çoban'ın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame, Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

KENDİSİNİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORMUŞ

İddianamede, Mehmet Emin Ata Çoban, kardeşi Süleyman ve annesi Hatice Çoban'ın şüpheli ve çelişkili durumlarının, olayın intihar olmadığını gösterdiği ifade edildi. Mehmet Emin Ata Çoban'ın olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde de eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianameye yer aldı.

BAŞINA DARBE ALMIŞ

Figen Çoban'ın başına aldığı darbe etkisiyle frontal bölgede ekimoz meydana geldiği, bu yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı, sırtüstü yatar vaziyetteyken üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de belirtildi.

6 YAŞINDAKİ OĞLU DA OLAYI ANLATMIŞ

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun otopsi raporunda alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkikinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin, kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, toksik düzeyde olmadığı ifade edildi. Tespit edilen karbonmonoksit düzeyinin ise tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı vurgulandı. İddianamede, çiftin 6 yaşındaki oğullarının Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adli Görüşme Odası'nda alınan ifadesinde, babasının annesini yaktığını anlattığına da yer verildi.

YANAN CESEDİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ve kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri de iddianamede belirtildi.

SORUŞTURMAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Ayrıca, Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek amacıyla, olay sırasında evde olmadığına yönelik delil yaratmak için güvenlik kamerası olduğunu bildiği markete gittiği vurgulandı. Figen Çoban'ın komşusu Vahit Sarı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 'Biri, eee birisi birilerini yaktı' diye ihbarda bulunduğu, Süleyman Çoban'ın ise olayı görmesine rağmen şüphelilere konuyla ilgili konuşmamalarını söylediği de iddianame belirtildi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban'ın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve sanık Vahit Sarı'nın ise 'Suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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