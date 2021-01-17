Bartın'da kuru yük gemisi battı! 0:00 / 0:00

DHA

Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi. Olayla ilgili olarak Bartın Valisi Sinan Güner açıklamada bulundu.

Vali Sinan Güner yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnkum açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisi battı. Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız."

Vali Güner ayrıca, "Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor ama çıkartacağız, büyük bir gemi de olsa özel bir gemi de olsa götüreceğiz" şeklinde konuştu.