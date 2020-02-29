Benzin ve motorinde ÖTV'ler gece yarısı artırıldı. Önce uluslararası piyasaların yansıması gereğince benzinde 34, motorinde 31 kuruş indirim yapıldı. Ardından benzin ve motorinin ÖTV'leri 18 kuruş yükseltildi. Böylece pompa satış fiyatlarına benzinde 16, motorinde 13 kuruş indirim yansıtıldı. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren uygulamaya girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV tutarı litrede 15 kuruşluk artışla 95 oktan kurşunsuz benzinde 2,5265 lira, 98 oktan kurşunsuz benzinde 2,6485 lira, motorinde 2,0559 lira olarak gerçekleşti.
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