Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Bir kahreden kadın cinayeti daha!
ABONE OL

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü!

Aksaray'da korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Kentte bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

aksaray
AA

Kentte bir apartmanın 3. katında yaşayan Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşi Selda'yı boğazından bıçakla yaraladı. Evdeki çocukların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Harun Başaran'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Selda ve Harun Başaran'ın, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda iki terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMŞırnak'ta terör örgütüne bir darbe daha
Son dakika haberler... Görünce inanamadılar! Hemen şikayet ettiler!
GÜNDEMGörünce inanamadılar! Pasaj sefası!
Adana sokağa çıkma yasağı var mı? Adana'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?
GÜNDEMAdana sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika haberler... Bir kentte daha maske takma zorunluluğu getirildi!
GÜNDEMBir kentte daha maske takma zorunluluğu getirildi!
Son dakika haberler... Bağdat Caddesi'nde insan kalabalığı pes dedirtti, uyarılara rağmen cadde doldu taştı!
GÜNDEMİstanbul’un ünlü caddesi eski günlerine döndü!
Son dakika haberler... Ayvalık’ta ağlara takılan balıkçı hayatını kaybetti!
GÜNDEMAğlara takılan balıkçı hayatını kaybetti!
Özel Harekat Polisleri, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor
GÜNDEMÖzel Harekat sanal ortamda hazırlanıyor
Son dakika haberler... Bağcılar'da 26 yolcu taşıyan minibüs şoförüne 9 bin lira para cezası
GÜNDEMFazla yolcu alan minibüs şoförüne 9 bin lira ceza!
Siyasetçi, akademisyen ve yazarlardan terör örgütü PKK'yı kınama çağrısı!
GÜNDEMTerör örgütü PKK'yı kınama çağrısı!
Son dakika haberler... Van'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda roketatar mühimmatları bulundu
GÜNDEMVan'da PKK'lı teröristlere ait mühimmatlar bulundu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X