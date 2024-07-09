Bodrum'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise çok sayıda araç ve ekiple müdahale ediliyor.
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birçok bölgeden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Pınarlıbelen Mahallesi Etrim ve Kaklık mevkisindeki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında yangın çıktı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın söndürme çalışmalarına havadan 10 helikopter, 8 uçak, karadan 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer, 271 personel ile bazı sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda itfaiye ekibi destek veriyor.