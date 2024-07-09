Bodrum'da orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise çok sayıda araç ve ekiple müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:58 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL