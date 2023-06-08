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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu! İstanbul'da vahşet!
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Boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu! İstanbul'da vahşet!

İstanbul'a 3 ay önce gelen 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Mohri Ereshova karnı ve boğazı kesik halde ölü bulundu. Genç kadının eşi gözaltına alındı. Polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor

Son dakika haberler: Boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu! İstanbul'da vahşet!
DHA

İstanbul Beylikdüzü'ndeki olay, dün saat 18.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Mohri Ereshova (32), Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşıyordu.

EVE GİTTİ KAPI AÇILMADI

DHA'da yer alan habere göre çocuk bakıcısı Aynabat Rahmedova dün akşam eve döndüğünde kapı açılmadı. Rahmedova önce Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'yı sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

EŞİNİ CANSIZ HALDE BULDU

Mekan Ereshova, pencerede bulunan korkulukları esnetip içeri girdi. Mekan Ereshova, eşini salonda banyonun kapısının önünde sırt üstü ölü halde buldu.

KARNI VE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Mekan Ereshova, ekiplere eşinin evde karnı ve boğazı kesik halde bulduğunu söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ereshova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine eşi Mekan Ereshova (38) gözaltına aldı. Ereshova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ereshova'nın cenazesi 2 ablası ve erkek kardeşi tarafından teslim alındı. Cenaze Türkmenistan'a götürülecek.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Mohri Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'nın 5 yıl önce motosiklet tamircisinde çalışmak için İstanbul'a geldiği, 3 ay önce ise Ereshova'nın poşet fabrikasında çalışmak için geldiği öğrenildi. 2 çocuğunu Türkmenistan'da bırakıp çalışmaya gelen Ereshova, eşiyle birlikte çocuk bakıcılığı yapan 34 yaşındaki Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Polis intihar üzerinde dururken soruşturma devam ediyor.

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