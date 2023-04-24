Bursa'da faciadan dönüldü! Dev salıncak ağaç dallarına takıldı!

Bursa'da olay, önceki gün Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Dev salıncak havada dönerken, zincirleri birbirine dolandı.
8 KİŞİ HAFİF YARALANMIŞTI
DHA'da yer alan habere göre görevli hemen salıncağı durdururken, 8 kişi hafif yaralandı. Aynı salıncakta dün de faciadan dönüldü.
AĞAÇ DALLARINA ÇARPMAYA BAŞLADI
Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı.
BÜYÜK KORKU VE PANİK YAŞANDI
Eğlenmek için salıncağa binenler büyük korku yaşarken, o sırada yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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