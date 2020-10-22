Son dakika haberler: Bütçeden kime ne kadar pay ayrıldı?

Bütçeden kime ne kadar pay ayrıldı? 0:00 / 0:00

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Devlet bütçesinden 2021 yılında köprü otoyol gibi geçiş garantili olan ulaştırma projeleri için trafik garantisi adı altında toplam 14 milyar 589 milyon lira ödenecek. Şehir hastanelerine hizmet alımı ve kullanım bedeli olarak da 16 milyar 348 milyon lira ödenecek.

Peki, Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonu’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sunulan, önümüzdeki hafta da görüşmelerine başlanacak olan 2021 yılı bütçesinde göze çarpan kalemlerde neler var.

Öncelikle bütçede 2021 yılında, gelirler 1 trilyon 101 milyar, giderler de 1 trilyon 346 milyar lira olarak belirlendi. bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü. Devlet önümüzdeki yıl toplam 922 milyar lira vergi toplayacak.

2021 YILI BÜTÇESİ GİDER 1 TRİLYON 356 MİLYAR TL FAİZ HARİÇ GİDER 1 TRİLYON 166 MİLYAR TL GELİR 1 TRİLYON 101 MİLYAR TL VERGİ GELİRİ 922 MİLYAR TL BÜTÇE AÇIĞI 245 MİLYAR TL

3 KRİTİK BAKANLIKTA ÖNEMLİ ARTIŞLAR

Koronavirüs salgını ile mücadele kurumların bütçelerine de yansıdı. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bütçelerindeki artış dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların bir önceki yıla göre bütçelerindeki değişimler şöyle:

Kurumlar 2020 YILI 2021 YILI Cumhurbaşkanlığı 3 milyar 152 milyon TL 4 milyar 39 milyon TL Adalet Bakanlığı 18 milyar 756 milyon TL 22 milyar 815 milyon TL Aile Çalışma ve S.H. 125 milyar 829 milyon TL 155 milyar 11 milyon Çevre ve Şehircilik 2 milyar 827 milyon TL 3 milyar 378 milyon TL Dışişleri 4 milyar 631 milyon TL 5 milyar 786 milyon TL Enerji 3 milyar 319 milyon 3 milyar 999 milyon TL Gençlik ve Spor 17 milyar 810 milyon TL 22 milyar 859 milyon TL Hazine ve Maliye 468 milyar 270 milyon TL 570 milyar 220 milyon TL İçişleri 9 milyar 672 milyon TL 10 milyar 665 milyon TL Kültür ve Turizm 5 milyar 127 milyon TL 6 milyar 16 milyon TL Milli Eğitim 125 milyar 396 milyon TL 146 milyar 920 milyon TL Milli Savunma 53 milyar 859 milyon TL 61 milyar 484 milyon TL Sanayi ve Teknoloji 7 milyar 939 milyon TL 11 milyar 918 milyon TL Tarım ve Orman 40 milyar 302 milyon TL 51 milyar 518 milyon TL Ticaret 5 milyar 752 milyon TL 6 milyar 585 milyon TL Ulaştırma 29 milyar 26 milyon TL 49 milyar 133 milyon TL

SOSYAL YARDIMLAR

125 milyar liradan 155 milyar liraya çıkan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden sosyal yardımlara ayrılan ödenekler de bütçede yer aldı.

Buna göre 2020 yılında 25 milyar 93 milyon lira ödenek ayrılan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 2021 yılı bütçesinden 28 milyar 735 milyon lira ödenek ayrıldı.

Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma 2020 25 milyar 93 milyon TL 2021 28 milyar 735 milyon TL 2022 30 milyar 816 milyon TL 2023 32 milyar 765 milyon TL

PANDEMİNİN AMİRAL GEMİSİ

Sağlık bakanlığı bütçesi geçen yıla göre yüzde 35 artış gösterdi.

Pandemi ile mücadelenin amiral gemisi olan bakanlık için 2020 yılında 58 milyar 875 milyon lira ödenek ayrılırken önümüzdeki yıl bakanlığın bütçesi 77 milyar 615 milyon lira olacak.

Bu rakam 2022 yılı için 85 milyar 113 milyon lira, 2023 yılı için de 92 milyar 972 milyon lira olarak belirlendi.

Bakanlık bütçesine bin 100 ambulans, 80 farklı tipte araç ve 50 de motosiklet alımı için ödenek konuldu.

Sağlık Bakanlığı 2020 58 milyar 875 milyon TL 2021 77 milyar 615 milyon TL 2022 85 milyar 113 milyon TL 2023 92 milyar 972 milyon TL

ŞEHİR HASTANELERİ İÇİN 16 MİLYAR LİRA

Çok tartışılmış, muhalefet tarafından yapım ve kullanım modeli, kamuya ağır yük getirdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerine ödenecek bütçe de teklifte yer aldı. Buna göre, şehir hastanelerine, hizmet alımı karşılığında 6 milyar 414 milyon lira ödenek ayrıldı..

2022 yılı için bu rakam 8 milyar 645 milyon lira, 2023 yılı için de 9 milyar 934 milyon lira olarak belirlendi.

Şehir hastanelerinde kullanım bedeli olarak 2020 yılında 5 milyar 678 milyon lira ödenek ayrılırken, 2021 yılı bütçesine bunun için 9 milyar 977 milyon lira, 2022 yılı için 11 milyar 972 milyon lira, 2023 yılı için de 13 milyar 334 milyon lira ödenek ayrıldı.

Böylece şehir hastaneleri hizmet alımı ve kullanım bedeli olarak önümüzdeki yıl bütçesine toplam 16 milyar 348 milyon lira ödenek ayrılmış oldu.

Şehir Hastaneleri 2020 YILI 2021 YILI Hizmet Alımı 4 MİLYAR 799 MİLYON TL 6 MİLYAR 414 MİLYON TL Kullanım Bedeli 5 MİLYAR 678 MİLYON TL 9 MİLYAR 977 MİLYON TL

TRAFİK GEÇİŞ GARANTİSİ

Köprü ve otoyollarla tünellerin geçiş garantileri de tartışma konusu olmuştu. Peki bu yıl bütçeden bu ödemeler için ne kadar ödenek ayrıldı?

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden trafik garantisi için 2020 yılında toplam 458 milyon lira ödenek ayrılırken 2021 yılı için 540 milyon lira ayrıldı.

Geçiş garantileri için 2022 yılı için 308 milyon lira, 2023 yılı için de 248 milyon lira kaynak ayrıldı. Karayolları genel müdürlüğü bütçesinde ise 2020 yılında ulaştırma projelerinde trafik garantileri ve katkı ödemeleri için 7 milyar 876 milyon 980 bin lira ayrılmışken, 2021 yılında bu ödemeler için 14 milyar 49 milyon, 2022 yılı için 16 milyar 901 milyon 2023 yılı için de 17 milyar 795 milyon lira ödenek ayrıldı.

Böylece geçiş garantileri için 2021 yılı bütçesinde toplamda 14 milyar 589 milyon lira kaynak ayrılmış oldu.

Köprü ve Yol Geçiş Garantileri 2020 8 MİLYAR 334 MİLYON TL 2021 14 MİLYAR 589 MİLYON TL 2022 17 MİLYAR 209 MİLYON TL 2023 17 MİLYAR 243 MİLYON TL

MİLLETVEKİLİ 32 BİN LİRA ALACAK

Bütçe teklifi ile devletin zirvesinin 2021 yılı maaşları da belli oldu. Cumhurbaşkanı ödeneği olarak ayrılan bütçe rakamlarına göre, 975 bin lira olan yıllık brüt cumhurbaşkanı maaşı 2021 yılı bütçesinde 1 milyon 56 bin lira olarak ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı aylık maaşı brüt olarak 81 bin 250 lira olan maaşı 6 bin 750 lira artışla 88 bin liraya çıkacak.

Milletvekili maşları için de meclis bütçesine ödenek ayrıldı. Buna göre de aylık brüt 28 bin lira olan milletvekili aylığı 32 bin liraya çıkacak. Milletvekili aylıkları için bütçeye geçen yıl toplam 208 milyon lira konulurken, bu yıl 235 milyon lira ödenek ayrıldı.