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HaberlerGündemSon dakika haberler... Çadır kentte korona alarmı!
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Son dakika haberi! Dört yaşındaki çocukta virüs çıkınca 200 nüfuslu çadır kent karantinaya alındı!

Şanlıurfa’dan Eskişehir’in İnönü ilçesine mevsimlik tarım işçisi olan ailesiyle birlikte gelen 1 çocuğun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yaşanan gelişme üzerine de 200 kişilik çadır kent karantina altına alındı

koronavirüs
İHA

Eskişehir’in İnönü ilçesine ailesiyle birlikte Şanlıurfa’dan gelen 4 yaşındaki erkek çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan çocuk gözlem altına alınırken, 200 nüfuslu çadır kent de 14 günlüğüne karantina altına alındı.

İHA'nın haberine göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve İnönü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince virüs testi pozitif çıkan çocuğun temas halinde olabileceği düşünülen işçiler ile ailelerinden numune örnekleri alınıyor. 6 kişilik filyasyon ekibi tarafından çadırların bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediliyor.

İzole altına alınan çadırlarda yaşayan işçilerin temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Bölgeye giriş ve çıkışlar ise polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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