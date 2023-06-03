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Haberler Gündem Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika deprem açıklaması! Karşılaştırma yaparak detayları anlattı
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Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan karşılaştırma!

İstanbul Kadıköy'de, Çevre Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Beklediğimiz büyüklükte Marmara depremi olursa hasar Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ Edirne de etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz" dedi

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den son dakika deprem açıklaması! Karşılaştırma yaparak detayları anlattı
DHA

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı.

"DEPREM OLMUYORSA DÜNYA ÖLMÜŞTÜR"

DHA'da yer alan habere göre 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.

"FAY ZONLARINA, ABUK SABUK BİNALAR YAPARSANIZ ÖLÜRSÜNÜZ"

Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.

"HASAR, 11 İLİN TOPLAMINDAN FAZLA OLUR"

Beklenilen Marmara depreminin minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir.

"AVRUPA YAKASININ ZEMİNİ DAHA KÖTÜ"

Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin, Anadolu yakasına göre daha kötü.

"KIYIDAN 10 KM İÇERİDE DEĞİLSENİZ DİKKAT"

Anadolu yakası zemin olarak daha iyi, ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz. Eğer siz denizden itibaren ilk 10 kilometrenin içerisindeyseniz özellikle Avrupa yakasında çok dikkatli olmanız lazım. Bu mesafe Asya yakasında biraz daha daraltılabilir" ifadelerini kullandı.X

Öte yandan Görür, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının yapı stoku konusunda çok faydalı olduğunu ifade etti.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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