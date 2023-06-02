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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Domuz sürüsüne çarptı! Feci ölüm! - Antalya haberleri
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Domuz sürüsüne çarptı! Feci ölüm!

Antalya'nın Kemer ilçesinde domuz sürüsüne çarpan otomobilden fırlayan 25 yaşındaki Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen başka bir otomobil çarptı. Akkaş hayatını kaybederken, 1'i bebek, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Domuz sürüsüne çarptı! Feci ölüm! - Antalya haberleri
DHA

Antalya'da kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında D-400 kara yolunun Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

DOMUZLARA ÇARPIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

DHA'da yer alan habere göre Bestegül Akkaş'ın (25) kullandığı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarparak karşı şeride geçip devrildi.

ARAÇTAN FIRLADI OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada otomobilden fırlayan Bestegül Akkaş'a, karşı yönden gelen U.C.B.'nin (27) kullandığı otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bestegül Akkaş, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan 2 yaşındaki Cemre G. ve Erdem Girginel (39) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü U.C.B. ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı domuzların ise bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

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