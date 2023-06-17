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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de eşini kablo ile boğmuştu! Vahşet perdesi aralandı! - Güncel haberler
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Eşi kablo ile boğmuştu! Vahşet perdesi aralandı!

İzmir'de, kabloyla boğulmuş cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Dudu Y.'nin, 4 gün önce ayrı yaşadığı eşi 26 yaşındaki Rıfat Y. tarafından ikna edilerek pansiyona çağırıldığı belirlendi. Rıfat Y. aranırken, Dudu Y.'nin ablası Serpil Metin, "Çiçeğimizi soldurdular. Kardeşime bunu yapanın yakalanıp, idam cezası verilmesini istiyorum" dedi

İzmir'de eşini kablo ile boğmuştu! Vahşet perdesi aralandı! - Güncel haberler
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DHA

İzmir'in Urla ilçesinde, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kan donduran bir meydana olay geldi.

GENÇ KADINI GÖREMEYİNCE 112'Yİ ARADILAR

DHA'da yer alan habere göre pansiyon çalışanları 3 gündür kalan Dudu Y.'yi (21) göremeyince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BOYNUNDA KABLO İLE BULUNDU

İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

PANSİYONDA KALAN EŞİNE ULAŞILAMADI

Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.'nin eşi Rıfat Y.'ye ise ulaşılamadı.

3.5 AYDIR AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Olayla ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. Dudu Y.'nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3.5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

EŞİ İKNA EDİP PANSİYONA ÇAĞIRMIŞ

Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.'nin yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Y.'yi eşi Rifat Y.'nin 4 gün önce ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi.

"KARDEŞİMİ GÖRÜŞMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ"

Dudu Y.'nin, 1 çocuk annesi ablası Serpil Metin (31), Rıfat Y.'ye tepki gösterip, "Çiçeğimizi soldurdular. Kardeşime bunu yapanın yakalanıp, idam cezası verilmesini istiyorum. Biz o kişiye kızımızı öldürsün diye vermedik. Boşanma sürecindeydi. Kızımızı kandırdı, tekrar birleşti. Bu kişide uyuşturucu satmak, kapkaç ve yaralama gibi her şey var. Kardeşimle görüşmek için çağırmış" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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