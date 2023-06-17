Eşi kablo ile boğmuştu! Vahşet perdesi aralandı!

İzmir'in Urla ilçesinde, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kan donduran bir meydana olay geldi.

İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekipleri, girdikleri odada bir pastanede garson olarak çalışan Dudu Y.'yi boynuna kablo dolanmış, hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dudu Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dudu Y.'nin cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bir restoranda pide ustası olarak çalışan ve aynı pansiyonda kalan Dudu Y.'nin eşi Rıfat Y.'ye ise ulaşılamadı.

3.5 AYDIR AYRI YAŞIYORLARMIŞ

Olayla ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. Dudu Y.'nin geçen yıl kasım ayında evlendiği Rıfat Y.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediği, bu nedenle de 3.5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

EŞİ İKNA EDİP PANSİYONA ÇAĞIRMIŞ

Çiftin oturdukları kiralık evi de boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Y.'nin yakınları tarafından memleketi Çorum'a götürüldüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Y.'yi eşi Rifat Y.'nin 4 gün önce ikna edip, pansiyona çağırdığı belirlendi.

"KARDEŞİMİ GÖRÜŞMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ"

Dudu Y.'nin, 1 çocuk annesi ablası Serpil Metin (31), Rıfat Y.'ye tepki gösterip, "Çiçeğimizi soldurdular. Kardeşime bunu yapanın yakalanıp, idam cezası verilmesini istiyorum. Biz o kişiye kızımızı öldürsün diye vermedik. Boşanma sürecindeydi. Kızımızı kandırdı, tekrar birleşti. Bu kişide uyuşturucu satmak, kapkaç ve yaralama gibi her şey var. Kardeşimle görüşmek için çağırmış" dedi.