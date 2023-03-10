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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Eski eşin fotoğrafları nedeniyle kurşun yağdırdı! - İstanbul haberleri
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Eski eşin fotoğrafları nedeniyle kurşun yağdırdı!

İstanbul Fatih'te Özgür D., eski eşi Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını yolladığı gerekçesiyle Emrah Y.'ye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansırken Emrah Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi

Son dakika haberler: Eski eşin fotoğrafları nedeniyle kurşun yağdırdı! - İstanbul haberleri
DHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi.

MAHALLEDE KARŞILAŞIP SİLAHLA VURDU

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, Özgür D. mahallede karşılaştığı Emrah Y.'yi silahla vurdurtan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırıda sokaktaki 3 araca da kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Emrah Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE YAKALANDI SONRA TUTUKLANDI

Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Özgür D.'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emrah Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ESKİ EŞİN UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARI

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda Özgür D.'nin, Selma A. ile bir süre önce boşandığı ortaya çıktı. Selma A.'nın daha sonra ise Emrah Y. ile ilişkiye başladığı ve bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi.

ZANLININ 10 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Emrah Y.'nin, Özgür D.'ye, Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını yolladığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi. Şüpheli Özgür D.'nin farklı suçlardan toplam 10 kaydının olduğu ortaya çıktı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür D.'nin Emrah Y.'yi sokakta kovalayarak art arda ateş ettiği görülüyor.

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