DHA

FETÖ/PDY´nin firari imamı Adil Öksüz´ün Akyazı'da yaşayan kayınpederi Cevat Yıldırım, 2 hafta önce rahatsızlandı. Götürüldüğü hastanede Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Doktor olan Cevat Yıldırım dün gece hayatını kaybetti.

ÖKSÜZ'ÜN OTOMOBİLİ GARAJINDA BULUNMUŞTU

DHA'nın haberine göre, Adil Öksüz´ün firar etmeden önce evine geldiği ve 34 SIR 49 plakalı otomobilini garajında bıraktığı kayınpeder Yıldırım, tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, damadının Fetullah Gülen´in talebesi olduğunu ve nereye gittiğini bilmediğini iddia etti.

Ailesinin FETÖ ile bağlantısı bulunmadığını savunan Cevat Yıldırım, `Silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava halen, itiraz üzerine gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.

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