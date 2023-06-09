İki çocuk annesiydi! 'Pompalı' ile katledildi!

DHA'da yer alan habere göre TIR şoförü Mustafa Yılmaz (43), bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a (40) henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yılmaz, ardından da aynı kendisine çevirip, bir kez daha tetiğe dokundu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.