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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: İmam ve eşinin katili en yakını çıktı! - Güncel Konya haberleri
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İmam ve eşinin katili en yakını çıktı!

Konya'da, 55 yaşındaki imam Hüseyin Çoban ve eşi 51 yaşındaki Mürüvvet Çoban'ın, evlerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili çiftin oğlu 26 yaşındaki Mücahit Çoban şüpheli olarak jandarma tarafından gözaltına alındı. Çoban´ın sorguda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi

Son dakika haberleri: İmam ve eşinin katili en yakını çıktı! - Güncel Konya haberleri
DHA

Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak´taki 2 katlı müstakil evlerinde oturan 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (51) kızları haber alamadı.

EVE KONTROLE GİTTİLER

H&uuml;seyin &Ccedil;oban 55 yaşındaydı.
Hüseyin Çoban 55 yaşındaydı.

DHA'da yer alan habere göre anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi. Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

M&uuml;r&uuml;vvet &Ccedil;oban 51 yaşındaydı.
Mürüvvet Çoban 51 yaşındaydı.

Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE TABANCA İLE ÖLDÜRÜLDÜ

M&uuml;cahit &Ccedil;oban cinayeti itiraf etti.
Mücahit Çoban cinayeti itiraf etti.

Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇİFTİN OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı soruşturmada Çoban çiftinin oğlu Mücahit Çoban şüphe üzerine gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Mücahit Çoban, jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mücahit Çoban'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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