İmam ve eşinin katili en yakını çıktı!

Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak´taki 2 katlı müstakil evlerinde oturan 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (51) kızları haber alamadı.
EVE KONTROLE GİTTİLER
DHA'da yer alan habere göre anne ve babasından haber alamayan çiftin kızları, durumu aynı mahallede oturan kayınpederine bildirdi. Çiftin kızlarının durumu anlattığı kayınpederi, Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti.
KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR
Kilitli olmayan kapıdan eve giren dünürleri, çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİSİ DE TABANCA İLE ÖLDÜRÜLDÜ
Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÇİFTİN OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı soruşturmada Çoban çiftinin oğlu Mücahit Çoban şüphe üzerine gözaltına alındı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Mücahit Çoban, jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Mücahit Çoban'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
YORUMLAR