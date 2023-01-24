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Haberler Gündem 3. Sayfa Başından vurulan 41 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler
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Kadın cinayeti bitmiyor! Ya benimsin ya kara toprağın!

Bursa'da solist olarak çalıştığı mekandan çıktıktan sonra evinin önünde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 46 yaşındaki İzzet A. tarafından tabancayla başından vurulan 41 yaşındaki Nurcan İnan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnal´ın babası Orhan İnal, "Bu adam, çalıştığı yerde kızımı dinlemeye gidiyormuş. Kızımla evlenmek istiyordu. Kızım da istemiyordu. Daha önceden de kızım bana rahatsız ettiğini söylemişti. Polise başvurusu olmadı" dedi

Başından vurulan 41 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Güncel haberler
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DHA

Bursa'da olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal Sokak´ta meydana geldi. Bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurcan İnan (41), evine gitmek üzere mekandan ayrıldı.

EVİNE GİDERKEN YOLUNU KESTİ

DHA'da yer alan habere göre İnan, evinin önüne geldiği sırada, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen İzzet A. (46) tarafından yolu kesildi.

KIZI DA ÖLÜMÜNE TANIK OLDU

Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Nurcan İnan´ın kızı Yağmur da sesler üzerine evden çıktı. Bu sırada İzzet A. belinden çıkardığı tabancayla Nurcan İnan'a ateş etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

İnan, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, İzzet A. ise kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

BEYAZ BİR OTOMOBİLLE KAÇTI

Görüntülerde Nurcan İnan´ın yerde yattığı, kızının da başında durduğu görüldü. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan ve "Nurcan, öldüreceğim seni" diyen şüphelinin, sokağın başında park halinde olan beyaz renkli otomobil ile kaçtığı belirlendi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İnan´ın kızı gözyaşları içerisinde annesinin başında beklerken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTENEYE KALDIRILDI AMA YAŞAMINI YİTİRDİ

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi´nde yaşamını yitirdi. Nurcan İnan´ın cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN YAPTIM" DEDİ

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, İzzet A.´yı Yıldırım ilçesinde yakaladı. İzzet A.´nın emniyetteki ifadesinde, "Yaklaşık 8 aydır ilişkimiz vardı. Kıskançlık yüzünden yaptım" dediği belirtildi.

"ANNEM YÜZ VERMİYORDU"

Annesinin vurulduğu anlara tanık olan Nurcan İnan´ın kızı Yağmur´un ise şüpheli için, "Evimize gelip gidiyordu ama annem yüz vermiyordu" dediği ifade edildi.

"KIZIM EVLİLİK TEKLİFİNİ REDDETTİ"

Nurcan İnan´ın babası Orhan İnan, kızının 3 yıl önce eşinden ayrıldığını söyledi. Şüphelinin, evlilik teklifini kabul etmediği için kızını sürekli rahatsız ettiğini belirten İnan, "Orhaneli'nde yaşıyoruz. Olay dün akşam olmuş. Marketten çıkıp eve giderken, kıza yapışıyor. Kız da itiraz ediyor. Silahı çekmiş buna. Kafasından vuruyor. Ayaklarına sıkıyor. Torunum o sırada yanındaydı. Bana haber verdiler, ben geldim.

"KIZIM, RAHATSIZ ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Hastanede buldum bunları. Daha önceden de böyle takıntıları vardı. Psikopat bu adam. Madde kullanıyor. Rahatsızlık veriyormuş, hep rahatsız ediyormuş. Kapıya geliyormuş, zile basıyormuş. Kızım yaklaşık 3 sene önce eşinden boşanmıştı. Bu adam, çalıştığı yerde kızımı dinlemeye gidiyormuş. Kızımla evlenmek istiyordu. Kızım da istemiyordu. Daha önceden de kızım bana rahatsız ettiğini söylemişti. Polise başvurusu olmadı" dedi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nurcan İnan´ın Orhaneli ilçesine bağlı Celepler Mahallesi´nde toprağa verileceği öğrenilirken, şüpheli İzzet A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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