Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili!
ABONE OL

Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili!

Mersin'in Silifke ilçesinde, babası Musa U.'yu tüfekle öldürdüğü iddia edilen 15 yaşındaki oğlu S.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

Son dakika haberler: Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Mersin'in Silifke ilçesinde iddiaya göre, ilçede annesiyle yaşayan S.U. (15) babası Musa U.'nun Mukaddem Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

İŞTEN DÖNEN BABASINA ATEŞ AÇTI

Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

AA'da yer alan habere göre bir süre evin önünde bekleyen S.U, işten dönen babasına henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Babasını &ouml;ld&uuml;ren 15 yaşındaki S.U. g&ouml;zaltına alındı.
Babasını öldüren 15 yaşındaki S.U. gözaltına alındı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Musa U'nun cenazesi morga gönderildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Kaçan zanlı S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman açılacak 2023? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 2022-2023 dönemi MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih
GÜNDEM Okullar ne zaman açılacak? Tarih netleşti!
SON DAKİKA 2023 EHLİYET AFFI | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2023 Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, trafik cezaları, ceza puanı silinecek mi, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Milyonlarca sürücüye müjdeli haber! Ehliyet affı...
Hava durumu son dakika | Son dakika haberler: Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede sağanak!
GÜNDEM Meteoroloji'den uyarı! Marmara'da fırtına! 1 bölgede ...
İnegöl'de otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
GÜNDEM Otomobil site duvarına çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Bursa'da solist olarak çalışan kadın, silahlı saldırıda ağır yaralandı
GÜNDEM Silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı
Kahramanmaraş'ta 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
GÜNDEM 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 16 tutuklama
GÜNDEM Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 tutuklama
Cıvanın Simgesi Nedir? Cıva Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Cıvanın simgesi nedir?
Kocaeli'de bir fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
GÜNDEM Fabrikadaki grev Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi
Baryum Simgesi Nedir? Baryum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Baryum simgesi nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.