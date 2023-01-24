Kan donduran olay! 15 yaşında baba katili!

Mersin'in Silifke ilçesinde iddiaya göre, ilçede annesiyle yaşayan S.U. (15) babası Musa U.'nun Mukaddem Mahallesi'ndeki ikametine gitti.
İŞTEN DÖNEN BABASINA ATEŞ AÇTI
AA'da yer alan habere göre bir süre evin önünde bekleyen S.U, işten dönen babasına henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle ateş etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Musa U'nun cenazesi morga gönderildi.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Kaçan zanlı S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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