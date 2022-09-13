Kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü!

Samsun'un Ayvacık ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi.
PUSU KURUP POMPALIYLA ATEŞ AÇTI
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 22 yaşındaki Serkan Ö. aralarında 'yol kesme' meselesi yüzünden husumet bulunan akrabası Şenol Özkır (50) ve kardeşi Ersin Özkır'a (34) sokakta pusu kurup pompalı tüfekle ateş açtı.
İKİ KARDEŞ DE HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırıya uğrayan kardeşler ağır yaralandı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenol ve Ersin Özkır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR
Silahlı saldırgan Serkan Ö. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte kaçtı. Jandarma olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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