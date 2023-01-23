Karı kocayı kaza ayırdı!

Adıyaman'da kaza, önceki gece Besni-Gölbaşı kara yolunun 5´inci kilometresinde Oyalı Köyü yakınlarında meydana geldi.
KARŞI YÖNE GEÇEN ARAÇ ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Alaca yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran'ın (35) kullandığı otomobille çarpıştı.
KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran (32) yaralandı. Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI
Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
EŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Fatoş Ormankıran´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran´ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı.
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