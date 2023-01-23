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Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da katliam gibi kaza karı kocayı ayırdı! - En son haberler
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Karı kocayı kaza ayırdı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 32 yaşındaki Fatoş Ormankıran hayatını kaybetti, eşi 35 yaşındaki Ahmet Ormankıran ise yaralandı. Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı

Adıyaman'da katliam gibi kaza karı kocayı ayırdı! - En son haberler
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DHA

Adıyaman'da kaza, önceki gece Besni-Gölbaşı kara yolunun 5´inci kilometresinde Oyalı Köyü yakınlarında meydana geldi.

KARŞI YÖNE GEÇEN ARAÇ ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre Hüseyin Alaca yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı yönden gelen Ahmet Ormankıran'ın (35) kullandığı otomobille çarpıştı.

KARI KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, Ahmet Ormankıran ile yanındaki eşi Fatoş Ormankıran (32) yaralandı. Yaralı çift, çağırılan ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edilen Fatoş Ormankıran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Fatoş Ormankıran´ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, eşi Ahmet Ormankıran´ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından diğer otomobil sürücüsü Hüseyin Alaca gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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