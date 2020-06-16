ABD'deki Türkler için özel sefer

DHA

Manisa'nın Kula ilçesinde Ali Kocatürk (37),yengesi Nazmiye Kocatürk'ü (57) ağabeyini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Kula'ya bağlı kırsal Topuzdamları Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan yengesi Nazmiye Kocatürk'ün yanına giden Ali Kocatürk, iddiaya göre, yengesini ağabeyini aldattığını öne sürünce ikili arasında tartışma çıktı.

YENGESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Ali Kocatürk, yanındaki bıçağı yengesine defalarca sapladı. Ağır yaralanan Nazmiye Kocatürk, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Kocatürk olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Nazmiye Kocatürk'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nazmiye Kocatürk'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AĞABEYİNİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ

Bir süre sonra jandarmayı arayıp, cinayet işlediğini itiraf ederek teslim olan Ali Kocatürk ifadesinde, yengesi Nazmiye Kocatürk'ü, ağabeyini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Kocatürk'ün yakınları, sinir krizleri geçirip, uzun süre gözyaşı döktü.