Kıraathanede dehşet! Defalarca bıçaklandı! Diyarbakır'da, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 27 yaşındaki Oktay Baran ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Baran hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:44 facebook

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