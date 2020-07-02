İHA

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 63 NB 885 plakalı meşrubat yüklü TIR'ın lastiği patladı.

İHA'nın haberine göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, önünde bulunan 21 EP 386 plakalı minibüse çarptıktan sonra sürüklenerek yoldan çıktı. TIR'ın çarptığı ve içinde bir çocuğun bulunduğu minibüs de yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Minibüsün içinde bulunan çocuk olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracında sıkışan TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazada tırda sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Y.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, saçılan meşrubatlar nedeni ile bir süre trafiğe kapatılan yol, temizleme işleminin ardından kontrollü olarak tekrar açıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.