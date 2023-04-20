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Marmara için kötü haber! Geri mi dönüyor?

Marmara Denizi'nde müsilaj endişesine neden olan kütlelerle ilgili Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı dalış yaparak incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Tekirdağ, İstanbul Fenerbahçe, Mudanya, Gemlik Körfezi ve Erdek'te benzer görüntüyü görmeye başladık. Şu an kremsi müsilajı görüyoruz" dedi. Prof. Dr. Sarı, müsilajın 11 çeşidi olduğunu vurgulayarak, kremsi müsilajın başlangıç seviyesi olduğunu ifade etti

Son dakika haberler: Marmara için kötü haber! Müsilaj kabusu geri mi dönüyor?
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DHA

Marmara Denizi'nde, 2 yıl önce ortaya çıkan ve neredeyse tüm Marmara Denizi'ne yayılan müsilaj kabusu geri dönüyor.

KREMSİ MÜSİLAJ TESPİT EDİLDİ

Bandırma Onyedi Eyl&uuml;l &Uuml;niversitesi Denizcilik Fak&uuml;ltesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı.

DHA'da yer alan habere göre Tekirdağ, İstanbul Fenerbahçe, Mudanya, Gemlik Körfezi ve Erdek'te kremsi müsilaj tespit edildi.

DALIŞ YAPIP İNCELEMEDE BULUNDU

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Erdek Körfezi'nde dalış yaparak, incelemelerde bulundu.

"MÜSİLAJ BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE"

Alg çoğalması olduğunu tespit eden Prof. Dr. Sarı, Bandırma Edincik kıyılarında yüzeye çıkan kremsi müsilajın fotoğraflarını paylaştı. Prof. Dr. Sarı, müsilajın 11 çeşidi olduğunu vurgulayarak, kremsi müsilajın başlangıç seviyesi olduğunu ifade etti.

"CUMARTESİDEN İTİBAREN BAŞLADI"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, kremsi müsilajın görüldüğü bölgelerle ilgili olarak "Cumartesi gününden beri Marmara Denizi'nin muhtelif kıyılarından benzer görüntüler akmaya başladı. Tekirdağ, İstanbul Fenerbahçe, Mudanya, Gemlik Körfezi ve Erdek'te benzer görüntüyü görmeye başladık. Bu görüntü 2021 yılında karşılaştığımız felaket boyutundayken müsilaj ile benzer olduğu için doğal olarak kamuoyu kaygılandı. 11 farklı müsilaj tipi var. Bu gördüğümüz 'kremsi müsilaj' olarak tanımladığımız bir görüntü. Şu an bu görüntünün içerisinde polenler de var.

"MÜSİLAJIN 3 TETİKLEYİCİSİ VAR"

Müsilajın 3 tane tetikleyicisi vardır. Birincisi küresel iklim değişikliğine bağlı deniz yüzeyi sıcaklığındaki anormal artışlar, ikincisi deniz şartlarındaki durağanlık, diğeri de kirlilik. Bu üçü bir araya geldiğinde felaket boyutunda müsilaj ile karşılaşıyoruz. Mevsim şartları çok kurak geçti. Bu kuraklıktan dolayı daha önce de uyarıda bulundum, 'Bu şartlar devam ederse müsilaj riskiyle karşı karşıya kalırız' dedim.

"2 AYDIR DEVAM EDEN ALG ÇOĞALMASI VAR"

Ben sürekli dalış yapıyorum biliyorsunuz, 2 aydır devam eden bir alg çoğalması var. O neden kaynaklanıyor? Denizin azot ve fosfor yükü çok fazla. Bu şartlarda deniz suyu sıcaklıkları da çok yüksek olduğu için hızla organizmalar çoğaldılar. Çoğalınca görüş 2 metre mesafeye kadar düştü. Yüzeyden başlıyor 25 metreye kadar görüş düşüyor" dedi.

"2 YIL ÖNCE DE NİSAN AYINDA GÖRÜNDÜ"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Kamuoyu yüzeye çıkan sarı kahverengimsi kıvamdaki köpükler ile tanıdı. O müsilajın sadece bir formu. Çubuk, topaklaşmış, şerit müsilaj evreleri var. Henüz şerit müsilaja dönüşmemiş durumda. Başlangıç safhasında. Alglerin salgılarından ortaya çıkıyor, bu salgıların çoğalması var. Çoğalmadan dolayı salgılar yukarı çıktı ve biz şu an kremsi müsilajı görüyoruz. 2021 yılında karşılaştığımız müsilaj tam yine nisan ayının ortalarında görünür hale geldi.

"ŞARTLAR DEĞİŞMEDEN SONUCUN DEĞİŞMESİ BEKLENEMEZ"

Görünür hale gelmeden önce ekim ayından itibaren şerit müsilajı görüyorduk ve uyarı yapıyorduk. Müsilaj bir sonuç. 2021 yılında denize giden atık ne kadarsa hâlâ aynı. Şartlar değişmeden olayın sonuçlarının değişmesini nasıl bekleriz. Önümüzdeki yıllarda yine müsilaj ile karşılaşacağız. Riski eritmenin yolu denize giden atıkları bir an önce arıtarak önlemek zorundayız" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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