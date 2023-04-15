Bu anlamda gördüğümüz kütleler müsilaj olabilir, görseller ilk hallerine yönelik çok yakın. Geçen seneki kadar büyük masif bir yapıyı oluşturmasını beklemiyoruz şu aşamada. Sene içinde ALEMDAR 2 gemisiyle yaptığımız pek çok seferde biz bir önceki senenin ilk halleri gibi halleri denizlerde örneklemedik. Bu sene öyle bir yapı oluşmayabilir ama oluşmayacağını da göstermez. Sürekli takip etmek, izlemek gerekiyor bu yapıları. Biz de bunu yapıyoruz. İnsanlarda algıda seçicilik arttı" diye konuştu.