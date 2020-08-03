AA

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, kovid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemi belirtilen açıklamada, "Toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır." şeklinde anons yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtildi.

Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç, belirti gösterenler ile temaslı kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin ikametlerde izlenmesine, tedavilerinin de yine evlerinde yapılmasına yönelik tedbir alındığı bildirilen açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!