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Mersin’de bir narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarında yoğun dumandan etkilenen ve kafasına sert cisim isabet eden bir işçinin de yer aldığı 7 kişi yaralandı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Narenciye ambalaj kutları, sandıkları ve kartonların bulunduğu fabrikanın arka bölümünde başlayan yangın kısa sürede tesisi sardı. Yangının çıktığı andan itibaren çalışan işçiler kendilerini korku ve panik halinde dışarıya attı.

Bu sırada, tesis sahasında ürün beklemek üzere bulunan çok sayıda tırdan oluşan frigorifik araçlar zarar görmemesi için dışarıya çıkarıldı. Yangının haber alınmasıyla birlikte çok sayıda polis ve jandarma ekibi bölgeye giderek çevrede önlemler alırken, ilk müdahaleyi Mezitli İtfaiye Müfrezesi yaptı. Yangının giderek büyüyüp fabrikayı sarması üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 20 araç çok salıda iş makinesi olay yerine ulaştırıldı.

Alevlerin kısa sürede sardığı tesiste çalışan işçiler de, yangını söndürme çalışmalarına katıldı. İş makineleri dışarıya çıkartılan paketleme ürünlerini yangın alanından uzaklaştırmaya çalışırken, iş makinaları ise fabrikanın duvarlarını yıkarak itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangına müdahalede bulunan itfaiye erlerinden 3 itfaiyeci dumandan etkilenerek olay yerine ulaşan ambulanslarda kısa süre tedavi altına alındı. Söndürme çalışmalarına katılan bulunan 4 işçi de yaralandı. Yüzüne cisim isabet ettiği için yaralanan bir işçi arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansa taşınarak tedavi altına alındı.