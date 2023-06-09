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Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberler: Mısır'da feci olay! Köpek balığı turisti parçaladı!
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Mısır'da feci olay! Köpek balığı turisti parçaladı!

Mısır’ın turistik kenti Hurgada’da bir turist köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olaya tanık olanlar sahilde çığlıklar attı. Balığın türünün “Kaplan Köpek Balığı” olduğu bildirildi

Son dakika haberler: Mısır'da feci olay! Köpek balığı turisti parçaladı!
AA

Mısır yerel medyasında yer alan haberde, Hurgada’da Kızıldeniz’de denize giren yabancı bir turistin köpek balığı saldırısı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

TÜRÜ: "KAPLAN KÖPEK BALIĞI"

AA'da yer alan habere göre Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu balığın türünün “Kaplan Köpek Balığı” olduğu bilgisine yer verildi.

BİR ANDA SALDIRGANLIK GÖSTERDİ

Açıklamada, söz konusu köpek balığının olağandışı saldırganlık gösterdiği, geçmişte yaşanan köpek balığı saldırılarıyla da ilişkisi olabileceği kaydedildi.

FAALİYETLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Köpek balığının avlanarak incelenmek üzere laboratuvara götürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, saldırının yaşandığı bölgede tüm faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

GEÇEN YIL 2 KADIN ÖLMÜŞTÜ

Hurgada’nın güneyinde yer alan Sehl el-Haşiş bölgesinde 3 Temmuz 2022’de meydana gelen köpek balığı saldırısında iki kadın ölmüştü.

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