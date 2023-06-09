O anlar kameraya yansıdı! Ölüme yolculuk!

Ankara'da kaza 1 Haziran'da, Kayı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. A.A. (17) yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
DHA'da yer alan habere göre kazada Furkan Çağrı Özer (13) hayatını kaybetti, sürücü A.A. ile otomobildeki M.S. (15) ve sürücünün 2 yaşındaki kız kardeşi A.A. yaralandı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI
Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, 8'inci sınıf öğrencisi Furkan Çağrı Özer'in cenazesi ise Kahramankazan'da toprağa verildi.
KAZA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından kaza anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, A.A. ve yanındaki arkadaşının direksiyonu sağa sola kırdığı ve sonrasında direğe çarptıkları an yer aldı.
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