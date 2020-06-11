HABERTURK.COM

Trabzonlu Kübra Adakul 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ile birlikte gezmek üzere Uzungöl’e gitti. Uzungöl’den elektrikli bisiklet kiralayan Kübra Adakul, ilçeden Demirkapı istikametine kiraladığı bisikleti ile yola çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, daha sonra Çatma Mevkiinden Mutat Köyünde geriye dönmek istedi. Elektrikli bisikleti çevirmek için kızını bisikletten indiren Kübra Adakul bisikleti çevirmeye çalışırken, bisikletle birlikte dereye düştü.

Derenin içinde de yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Adakul için vatandaşlar tarafından olay yerine 112 Sağlık Ekipleri çağrıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 Yaşındaki Kübra Adakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dereden cansız bedeni çıkarılan genç kadın Yomra İlçesinde toprağa verildi. Kübra Adakul'un köye yerleştiği ve felçli olan annesine ve kanser hastası olan babasına baktığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kübra Adakul hayatını kaybetmeden önce çocuklarıyla birlikte elektrikli bisiklette gezinti yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Trabzon’un Yomra İlçesi Namık Kemal Mahallesinde toprağa verilen Kübra Adakul’un anne ve babasına baktığı öğrenildi.

Kanser hastası baba ve felçli olan anneye bakmak için köyüne yerleştiği ortaya çıkan Kübra Adakul, ardında gözü yaşlı bir eş ve iki çocuk bıraktı. Kazada hayatını kaybeden genç kadının mutluluğu artık görüntü ve fotoğraflarda kaldı. Bu arada jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.