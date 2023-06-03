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Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak!

İstanbul'u önümüzdeki hafta nem vuracak. Sıcağın yanı sıra artan nem oranı kentte yüzde 80'leri aştı. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre nem oranı bugün 21.00'den itibaren yüzde 90'a çıkacak ve sabah 06.00'ya kadar etkili olacak. Pazar gecesi ise nem miktarı yüzde 93'ü bulacak. İstanbul'da yarın ortalama nem oranı yüzde 90, pazartesi yüzde 93, salı yüzde 91, çarşamba yüzde 90 ve perşembe günü yüzde 95 düzeyine çıkacak

Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak! - Son dakika hava durumu haberleri
HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün İstanbul'da etkili olan boğucu hava ve nem oranı saat: 21.00'den itibaren yüzde 90 düzeyine çıkacak. Nem miktarı sabah saatlerine kadar devam edecek ve yarın saat 06.00'dan sonra yüzde 81 oranına düşecek.

PAZAR AKŞAMI NEM YÜZDE 93'E ÇIKACAK

Nem oranı pazar günü de etkisini hissettirecek ve yarın gece saat: 21.00 ile 24.00 arasında nem miktarı yüzde 93'e ulaşacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNLÜK NEM TABLOSU

Nemli hafta önümüzdeki hafta boyunca etkisini ciddi biçimde gösterecek. İstanbul'da yarın ortalama nem oranı yüzde 90, pazartesi yüzde 93, salı yüzde 91, çarşamba yüzde 90 ve perşembe günü yüzde 95 düzeyine çıkacak.

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