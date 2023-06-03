Önümüzdeki 5 güne dikkat! Yüzde 95 olacak! İstanbul'u nem vuracak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün İstanbul'da etkili olan boğucu hava ve nem oranı saat: 21.00'den itibaren yüzde 90 düzeyine çıkacak. Nem miktarı sabah saatlerine kadar devam edecek ve yarın saat 06.00'dan sonra yüzde 81 oranına düşecek.