İHA

Yangın akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesindeki dört katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre salça kavurdukları sırada sıçrayan kıvılcımlar ahşap katta yangın çıkarttı.

İHA'nın haberine göre, yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bütün katı kapladı. Katta mahsur kalan vatandaşlar komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa'nın birçok noktasından görülen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yarım saatlik sürede söndürüldü.

Aşağıda bulunan bir kişi ise yanan evden düşen ahşap parçalar sonucu başından hafif şekilde yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.