Savcı tutuklama istedi! Hastaneyi birbirine kattılar! 0:00 / 0:00

İHA

Yalova'da alınan bilgiye göre, Yalova Devlet Hastanesi’nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi.

DOKTOR EKG ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ İHA'da yer alan habere göre doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.

HER ŞEYİ FIRLATTILAR Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerinde ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı.

ERKEK HEMŞİREYE TEKME VE YUMRUK Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı. Hızını alamaya anne kız ardından hemşire Abdurrahman Ekin’e tekme ve yumruklarla saldırdı.