Dünya ölçeğinde önemli sponsorluklara imza atan Türk Hava Yolları ( THY) Latin Amerika’da dünyanın en büyük, en önemli ve en dikkat çeken derbisi ‘Superclasico’da boy göstermeye hazırlanıyor.

Teklif Arjantin’den, ‘Superclasico’nun iki efsane takımından birisi olan, formasında kırmızı-beyaz renkleri taşıyan River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio’dan gelmiş. Başkan geçen yıl THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’yı ziyaret ederek detayları görüşmüş. THY’nin River Plate formalarında ve Estadio Monumental Antonio V. Liberti Stadyumu’nda yer alması artık an meselesi. Anlaşmada sona yaklaşılmış durumda.

Superclasico derbisinde River’in rakibi olan Boca Juniors’un sponsoru ise Katar Havayolları. Boca, geçen yıl Katar Havayolları ile 3 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamış. Bunun üzerine River da forma, stat kullanımı ve sosyal medyada işbirliği için THY’ye teklif götürmüş. Latin Amerika’nın en zengin iş adamlarının yaşadığı Buenos Aires’e THY ile Katar dışında Emirates, Lufthansa, Air France gibi havayolları da sefer yapıyor, ancak teklif milli havayolumuza yapılmış.

Geçen hafta THY ile yaklaşık 18 saat süren bir yolculukla Arjantin’e gittim. İstanbul’dan kalkan THY’nin Boeing 777-300ER uçağıyla önce Brezilya’nın en büyük kenti Sao Paulo’da 1,5 saatlik duraklama, yolcu indirme-bindirme, uçuş ekibi değiştirme operasyonundan sonra 2,5 saatlik bir uçuşla Buenos Aires’e vardım. THY, her gün sefer düzenlediği Latin Amerika Brezilya-Arjantin hattında en önemli havayollarından birisi konumunda. Rakibi pozisyonundaki diğer havayolları da THY ile benzer şekilde Brezilya bağlantılı olarak Arjantin’e uçuyor.

Buenos Aires’e vardığımda önce Türkiye Büyükelçisi Ş. Vural Altay ile görüştüm. Futbolla yatıp kalkan Arjantin’in iki efsane takımı River ve Boca’nın stadyum ve müzelerini dolaştım. River Plate ile THY’nin arasındaki sponsorluk görüşmelerinin detaylarını da Büyükelçi Altay’dan öğrendim. THY’nin sponsorluk anlaşmasının iki ülke arasındaki dostluğu bir üst seviyeye çıkarma noktasında da ciddi katkısı olacağına dikkat çeken Altay, Arjantin - Türkiye ilişkilerinin çok eskiye dayandığını, 1910’da ilk konsolosluk, 1926’da dostluk anlaşmasına imza atıldığını, 1936’da ise karşılıklı olarak büyükelçilikler açıldığını söyledi.

Arjantin’den 68 bin ziyaretçi

Yüzölçümü Türkiye’nin 3 kat büyüklüğünde, yaklaşık 45 milyon nüfusu olan Arjantin’den Türkiye’ye 2018’de gelen turist sayısı yaklaşık %50 oranında artarak 68 bine ulaşmış. Bu artışın sebebi ise THY ve Türk dizileri. Geçen yıl yaklaşık 740 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan (GSYH) Arjantin, Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi durumunda. 2018’deki İki ülkenin 2018’deki ticaret hacmi ise 500 milyon dolar. Türkiye geçen yıl 300 milyon dolarlık araç, yedek parça gibi ürün ihraç etmiş, Arjantin de başta soya olmak üzere 200 milyon dolarlık tarım ürünlerini ülkemize göndermiş.

Buenos Aires aynı zamanda Ermeni kökenli vatandaşların yoğun olduğu bir şehir. Büyükelçi Altay, yaklaşık 1300 Ermeni vatandaşın çifte vatandaş olarak Türk pasaportu taşıdığını, kısa süren önce yedi kuşak İstanbullu bir Ermeni vatandaşımızın vefatı sebebiyle ailesini ziyaret ettiklerinin altını çizerek, Arjantin’de Türkçeye ve Türk kültürüne olan ilginin yüksek olduğunu, Türkçe eğitim verecek bir kültür merkezine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İki ülkeyi karşılıklı faydalarla birbirine bağlayacak projelere ihtiyaç duyulduğunu, en önemli mesele olan ulaşım konusunun THY uçuşlarıyla aşıldığını belirten Altay, bu ülkede vakıf, merkez ve okulları olan FETÖ konusunda da Arjantin’in ciddi adımlar attığını, Türk bayrağını kullanamadıklarını, Türk kelimesini kullanmamaları için de uğraştıklarını söyledi. Büyükelçi her iki tarafta da ilişkilerin geliştirilmesi yönünde siyasi irade olduğunu, bu iradeyi somut adımlarla güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.





THY Superclasico'da sahaya çıkacak





THY Superclasico'da sahaya çıkacak

Arjantin ve futbol

Ülke tam bir futbol fabrikası. Spor kompleksleri eski ve yenilenmesi gerekiyor, ama futbol ruhu hep diri ve taze olan bir ülke. Üstelik toplum olarak statların eskiliğiyle de pek ilgilenmiyorlar. Hatta her şey yenilenmez anlayışı daha çok hakim.

Maradona'nın gençlik yıllarını geçirdiği Boca’nın La Bombenera’sını ve müzesini gezerken eskiyen değil, tarihe tanıklık eden bir yerde olduğunuz hissi daha ağır basıyor. Superclasico'ya ev sahipliği yapan iki statta da aynı hava var. Ancak River, mevcut stat yetmediği için yeni bir stadyum yapacak yer arıyormuş.

Buenos Aires 2012’de THY ağına girdi

THY Arjantin Müdürü Yahya Z. Şensoy, Buenos Aires seferlerinin, 11 Aralık 2012’de haftada 4 gün olarak başladığını, ancak bu hatta THY’ye olan ilgiyle uçuşların haftanın 7 günü karşılıklı yapılmaya başladığını söyledi. İstanbul - Sao Paulo - Buenos Aires şeklinde yapılan seferlerle, geçen yıl %85 doluluk oranını yakaladıklarını ve yaklaşık 200 bin yolcu taşıdıklarını ifade eden Şensoy, Arjantin’den Türkiye’ye olan yolcunun %70’ini THY, geriye kalanını ise diğer havayollarının taşıdığını belirtti. Geçen yıl Brezilya’dan 78, Arjantin’den 68 bin turistin Türkiye’ye gittiğine dikkat çeken Şensoy, Türkiye’de Kapadokya’nın çok fazla ilgi gördüğünü, şu an Arjantin’de yayında olan 10 Türk dizisinin çekildiği yerlerin merak edildiğini söyledi. 24 Nisan’da Muhteşem Yüzyıl dizisinin başladığını ve Halit Ergenç’in Arjantin’de çok popüler olduğunu ifade etti.

Buenos Aires’te bulunan 3 havalimanı da dahil olmak üzere Arjantin’deki tüm meydanlar özelleştirilmiş ve Türkiye kökenli Örnekyan ailesi tarafından işletiliyor. THY’nin uçuşlarını gerçekleştirdiği Buenos Aires Havalimanı’nda (EZE) Star Alliance’ın özel yolcu salonu (lounge) bulunuyor. THY de bu lounge’u kullanıyor. 130 kişilik salonu ben de kullandım. Duş, soğuk-sıcak yemek, internet gibi hizmetlerin verildiği salon aynı zamanda Star Alliance grubunun ortak kullanıma aldığı sayılı lounge’lardan birisi.