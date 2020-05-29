İHA

Kaza, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. 2. el otomobilleri taşıyan Kemal Y. yönetimindeki 07 DN 274 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

İHA'nın haberine göre, kaza sebebiyle D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada 2. el otomobillerin bazıları hurdaya dönerken, yoğun trafiğe rağmen şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza sonrası TIR şoförü, tırın üzerine çıkıp araçları çıkarmaya çalışan vinç operatörlerine yardımcı oldu. Kazada 5 otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.