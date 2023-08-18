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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da trafo bakımına gelen görevliler yerde erkek cesedi buldu

        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!

        Bursa'da, çevre yolunun kenarındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler ağaçların altında cansız bir beden buldu. Birkaç gün önce öldüğü belirtilen 32 yaşındaki Beşir Eyman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:37
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        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
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        Bursa'da, Yakın Çevre Yolu'nun Mudanya bağlantısındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler, ağaçların altında bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ ÇAĞRILDI

        AA'da yer alan habere göre görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İncelemede, birkaç gün önce öldüğü saptanan kişinin Suriye uyruklu Beşir Eyman (32) olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Eyman'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

        #Bursa
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