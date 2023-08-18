Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular! Bursa'da, çevre yolunun kenarındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler ağaçların altında cansız bir beden buldu. Birkaç gün önce öldüğü belirtilen 32 yaşındaki Beşir Eyman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 18.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 18.08.2023 - 11:45 facebook

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