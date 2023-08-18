Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
Bursa'da, çevre yolunun kenarındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler ağaçların altında cansız bir beden buldu. Birkaç gün önce öldüğü belirtilen 32 yaşındaki Beşir Eyman'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa'da, Yakın Çevre Yolu'nun Mudanya bağlantısındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler, ağaçların altında bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü.
POLİS VE SAĞLIK EKİBİ ÇAĞRILDI
AA'da yer alan habere göre görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
İncelemede, birkaç gün önce öldüğü saptanan kişinin Suriye uyruklu Beşir Eyman (32) olduğu belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eyman'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.