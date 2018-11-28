İflas eden Türkiye'nin en köklü otobüs firmalarından Ulusoy Seyahat'in marka hakkını alan Ulusoy Ulaşım da konkordato ilan etti. Ulusoy Ulaşım, 1 Kasım itibarıyla tüm türkiye'deki şehiriçi servis hizmetini de kaldırmıştı.
Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkarılan karara göre şirkete Evren Kılıçoğlu, Yasin Doğan, Sabit Selman Tünal konkordato komiseri olarak atandı. Şirketten şu ana resmi bir açıklama yapılmadı
Davanın karar metninde şu ifadelere yer verildi:
1937 yılında Ulusoy Otobüs İşletmesi şirketi olarak Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından Of – Trabzon arasında yöresel yolcu ve yük taşımacılığı yapmak için kurulan şirket geçen sene iflasını vermişti. İflastan bir yıl önce, 2016 yılında markanın kullanım hakkı Emre Baştuğ’a devredildi.
MARKA DEVRİ YARGIYA TAŞINMIŞTI
Ulusoy’un logosu ve marka kullanım hakkı ise Ulusoy Ulaşım Petrol’e devredildi. Böylelikle Ulusoy iflas etmiş olmasına rağmen üzerinde markanın logosu olan otobüsler yolculuk yapmaya devam etti ancak Ulusoy Ailesi’nin bazı üyeleri marka devrine itiraz ederek konuyu yargıya taşımıştı.
Yolcu taşımacılığında ekim ayı sonunda da Pamukkale Turizm konkordato talebinde bulunmuştu. 1962 yılında, TBMM 1. dönem milletvekili Hacı Mazlum Bababalım'ın torunları tarafından kurulan şirket İzmir Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuş ve Pamukkale Turizm için de üç aylık geçici mühlet verildi
600 otobüsü ve 15 milyon yolcusu olan şirket ekonomik zorluklara dikkat çekmişti.
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