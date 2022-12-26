"Uykusunda öldü" denilen İclal'i babası boğmuş!

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DHA

Diyarbakır'da olay, dün öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kızları İclal Şimşek´in (19) uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi.

BOYNUNDA İZLER TESPİT EDİLDİ DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek´in boynunda izler tespit etti.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI Şimşek´in annesi M.K., (39), babası Kadri K. (44) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

CİNAYETİ BABASI İŞLEMİŞ Şimşek´in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.´nın işlediği tespit edildi.