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HaberlerGündemAnayasaSon dakika haberler... Vali Yerlikaya denetimlerin bilançosunu açıkladı
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Son dakika haberler... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün kent genelinde yapılan korona virüs denetimlerine ilişkin bilançoyu açıkladı. Yerlikaya, 27 bin 86 denetim yapıldığını ve 12 işletmenin geçici olarak kapatıldığını duyurdu

Son dakika haberler... Vali Yerlikaya denetimlerin bilançosunu açıkladı
İHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde yapılan korona virüs denetimlerinin bilançosunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul'da dün #SağlıkİçinHepimizİçin 27.086 denetim yapıldı.

İHA'nın haberine göre, izolasyon kurallarına uymayan 123 kişi tespit edildi. 384 kişi/işletmeye uyarı verildi. 111 kişi/işletmeye para cezası uygulandı. 3 veya daha fazla ihlali olan 12 işletme geçici olarak kapatıldı” ifadelerini kullandı.

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