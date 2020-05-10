DHA

İpekyolu ilçesinin Ortanca Mahallesi, 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 5 Mayıs'ta karantinaya alındı. Sağlık ekipleri de mahallede sağlık taraması ve test alma çalışmaları başlattı.

DHA'nın haberine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen mahallede, Eraygen ailesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Eraygen ailesi üyeleri ile Muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ardından da Muhtar Yönten görevden uzaklaştırıldı. Taziyeye katılanların yaşadıkları Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulanmaya başlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı taramayla dün itibariyle 75 olan vaka sayısının bugün 84'e yükseldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi´ndeki taziye bağlantılı koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı 84´e yükseldi. İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz. Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasak. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağılığımız ve koronavirüsle mücadelemiz açısından büyük önem taşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sokağa çıkmak zorunda olanları maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıyoruz. Riskin farkında olalım" denildi.

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