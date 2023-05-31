Yeğenine istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İzmir'de 13 yaşındaki yeğenine istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu! - Cinsel istismar
ABONE OL

Yeğenine istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!

İzmir'de, yeğeni 13 yaşındaki Ö.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve birine anlatması durumunda da annesine zarar vermekle tehdit ettiği ileri sürülen dayısı 47 yaşındaki İ.A., "iyi hal indirimiyle" 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tutuklanmasına karar verildi

Son dakika haberler: İzmir'de 13 yaşındaki yeğenine istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu! - Cinsel istismar
DHA

İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki Ö.Ç., iddiaya göre, 2021 yılı içinde, aynı apartmanda oturduğu dayısı 47 yaşındaki İ.A. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradı.

ANNESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre bu durumu çocuğundan öğrenen anne, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

FİLM İZLEME BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu olayla ilgili hazırlanan iddianamede; İ.A'nın, aynı apartmanda farklı dairelerde oturdukları yeğeni olan Ö.Ç.'yi film izleme bahanesiyle istismar ettiği belirtildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Bunun yanı sıra şüphelinin, mağdur çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği de iddianamede yer aldı. Okullar kapandıktan sonra İ.A.'nın, istismara devam ettiği de vurgulandı. İ.A.'nın Ö.Ç.'yi istismarı anlatması durumunda annesini öldürmekle tehdit ettiği de iddianamede yer buldu.

"ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI"NDAN CEZA İSTENDİ

Ö.Ç. hakkında hazırlanan adli görüşme ve psikiyatri raporuna göre verdiği ifadenin tutarlı olduğu da belirtildi. Toplanan deliller ışığında savcı, sanık İ.A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Tehdit' suçlarından ceza talep etti. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

KENDİ ÇOCUĞUNA DA İZLETMİŞ

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de davaya dahil oldu. Burada yargılanmaya başlayan sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti ve Ö.Ç.'nin annesinin kendisine iftira attığını savundu. Tanık olarak dinlenen İ.A.'nın 24 yaşındaki oğlu da babasının kendilerine de cinsel içerikli filmler seyrettirdiğini söyledi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Duruşma arasında, babası hakkındaki ifadeyi mağdur çocuğun annesinin baskısı altında verdiğini ileri sürdü ancak mahkeme tarafından bu beyanlarına itibar edilmedi. Sanığın yargılanmasına, 22 Mayıs'ta devam edildi. Duruşmaya sanık İ.A. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık İ.A.'nın yeğeni olan, 12 yaşından küçük mağdura karşı zincirleme şekilde cinsel istismar ve tehdit suçunu işlediğini belirterek cezalandırılması talebinde bulundu.

18 YIL 9 AY HAPİS VERİLDİ

Son sözü sorulan sanık İ.A., suçsuz olduğunu savunup beraatini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Sanığın 12 yaşından küçük mağdura yönelik cinsel istismar suçunun sabit olduğuna kanaat getiren heyet, İ.A.'yı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık İ.A.'nın mağdur Ö.Ç.'nin dayısı olması sebebiyle ceza önce 15 yıl hapse, zincirleme olarak işlenmesi sebebiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çevrildi.

"İYİ HAL İNDİRİMİ" İLE 15 YIL 7.5 AYA MAHKUM OLDU

Sanık hakkında takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulayan heyet, sanığı 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'ya tehdit suçundan da 5 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Polis sevgilisini vuran kadınla ilgili feci detay! - Gündem haberleri
GÜNDEM Polis sevgilisini vuran kadınla ilgili feci detay!
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel alımı yapacak mı, başvuru tarihleri ve şartları neler?
GÜNDEM PTT personel alımı için gözler Posta ve Telgraf ...
Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu
GÜNDEM Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu
Sahte pasaport üreten şebekeye baskın: 3 gözaltı
GÜNDEM Sahte pasaport üreten şebekeye baskın!
AÖF final sınavı tarihi 2023: AÖF final sınavları ne zaman, online mı? Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav takvimi
GÜNDEM AÖF final sınavı tarihleri
POLİS TAYİNLERİ SON DURUM 2023 | Jandarma ve polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM Jandarma ve polis tayinleri ne zaman açıklanacak?
Son dakika haberler: DEAŞ'lı terörist tanınmamak için protez göz taktırmış!
GÜNDEM DEAŞ'lı terörist tanınmamak için protez göz ...
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuru ekranı 2023 | MEBBİS Uzman ve Başöğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
GÜNDEM MEBBİS Uzman ve Başöğretmenlik başvuru ekranı
Kurban Bayramı tatili ne zaman ve kaç gün? Kurban Bayramı tarihleri ile Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
GÜNDEM Kurban Bayramı tatil tarihleri
Son dakika haberler: İstanbul Güngören'de yol verme kavgası! Kurşun yağdırdı bir kişi yaralandı
GÜNDEM Yol verme kavgasında kurşun yağdırdı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.