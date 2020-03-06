AFAD eğitimlerle yaklaşık 13 milyon kişiye ulaştı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Aysu, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, afetlerde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin azaltılması ve acil durumlara karşı alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığını belirtti.

Afete hazır okul, işyeri, aile, gençler, gibi sosyal hayatı kapsayan her alanda projeler geliştirdikleri söyleyen Aysu, ilk ve en önemli eğitimin evde başladığına dikkati çekti.

Aysu,"Şüphesiz hazırlık süreci ailede, evde başlıyor. Afet sonrası size ilk yardım edecek kişiler aile bireyleriniz, komşularınız ve akrabalarınızdır." dedi.

Her yıl binlerce kişiye eğitim verildiğini ifade eden Aysu, "Günümüze kadar 'Afete Hazır Türkiye Projesi' kapsamında yaklaşık 13 milyon kişiye, afet konusunda farkındalık kazanması için eğitim verildi." ifadelerini kullandı.

'DOĞRU VE BİLİNÇLİ İLK YARDIM HAYAT KURTARIR'

Depreme hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından birisinin, deprem öncesinde ve sonrasında doğru şekilde hareket etmek olduğunu aktaran Aysu, "Doğru ve bilinçli ilk yardım hayat kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Eğitimlerin faydalı olduğunu vurgulayan Aysu, "Denizli depreminde masa tenisi oynayan çocukların davranışlarıyla ilgili kameralara yansıyan görüntüler vardı. Deprem anında çocuklarımız hemen masanın yanına sığındılar. Sarsıntının geçmesini beklediler ve daha sonra tahliye oldular." diye konuştu.

Elazığ depreminde de benzer örneklerin olduğunu hatırlatan Yusuf Aysu, eğitim alan vatandaşların depreme karşı daha duyarlı olduğuna dikkati çekti.

Aysu, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" oluşturulduğuna da işaret ederek, vatandaşların e-Devlet üzerinden bulundukları bölgelerde deprem riskinin hangi düzeyde olduğuna ilişkin bilgilere de ulaşabileceklerini kaydetti.