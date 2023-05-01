Adana'da vahşet! Kayınvalidesi ve baldızını öldürdü!

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AA

Adana'da kelimenin tam anlamıyla kan donduran bir olay yaşandı. Merkez Sarıçam ilçesinde, eski kayınvalidesi ve baldızını tabancayla öldüren, eski kaynının eşini de yaralayan kişi intihar etti.

ÜÇ AY ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

AA'da yer alan habere göre Akkuyu Mahallesi'nde Uğur D, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eşi Rahime D'nin yaşadığı annesi Şerife Yıldız'ın evine gitti.

EKMEK YAPARLARKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Uğur D, evin avlusunda yufka ekmek hazırlayan eski kayınvalidesi Şerife ve doktor olduğu öğrenilen kızı Sümeyye Yıldız ile gelini Cennet Yıldız'a tabancayla ateş etti. Saldırı sırasında Rahime D. ise bölgeden uzaklaşarak kurtuldu.

KENDİ HAYATINA SON VERDİ

Daha sonra Uğur D, aynı tabancayla intihar etti. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

KAYINVALİDESİ VE BALDIZI ÖLDÜ

Sağlık ekipleri, Şerife Yıldız ve kızı Sümeyye Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı haber alarak eve gelen aile yakınları gözyaşı döktü. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLEN GENÇ DOKTOR BİR AY ÖNCE EVLENMİŞ

Bu arada, İncirlik Aile Sağlığı Merkezinde görev yaptığı belirtilen doktor Sümeyye Yıldız'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.