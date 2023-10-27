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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 liseli gözaltına alındı! - Güncel gündem haberleri

        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 liseli tutuklandı!

        Kayseri'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12'nci sınıf öğrencisi 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan 27 Ekim'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da, akşam saatlerinde, MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:17
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        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 liseli tutuklandı!
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde, lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

        DHA'da yer alan habere göre öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

        Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri´de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir.

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        Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        4 KİŞİ TUTUKLANDI

        Kentte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisinin gözaltına alınmasının ardından, olaya E.K. isimli öğrencinin de karıştığı tespit edildi. Jandarma E.K.´yi de gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12´nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        TÜRK BAYRAĞINI YIRTAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Öte yandan 27 Ekim'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da, akşam saatlerinde, MT7 Metro hattında Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan bayrakları yırtan Erhan T., yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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        #kayseri
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