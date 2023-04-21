Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! Aile faciası!

Kastamonu'da, kent merkezindeki yakınlarına bayramlaşmaya giden ailenin bulunduğu Mustafa Kurtçuoğlu (36) idaresindeki otomobil, Tosya-Kastamonu kara yolu Çıban köyü mevkiinde devrildi.
EBRAR 9 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ
AA'da yer alan habere göre yürek yakan kazada, 9 yaşındaki Ebrar Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
KAZADA 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Sürücü ile Sema Kurtçuoğlu (29), Umutcan Kurtçuoğlu (1) ve Mert Türkmenoğlu (6) yaralandı.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
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