Brezilyalı modele silahlı saldırı!

DHA

Brezilyalı Diego Da Silva Joaquım (30), 3 yıl önce İstanbul'a yerleşti. Burada modellik yapan Diogo,15 Mart Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

"KARGONUZ VAR" MESAJI GELDİ DHA'da yer alan habere göre Diogo Da Silva'ya whatsapp üzerinden yabancı bir numaradan 'kargonuz var' şeklinde mesaj geldi. Diogo Da Silva, evde olmadığını iş yerinde olduğunu belirtince numara üzerinden mesaj atan şüpheli, iş yerine kargosunu bırakabileceğini söyledi.

KAFASINDA KASK VARDI, ART ARDA ATEŞ ETTİ Bunun üzerine Diogo Da Silva, iş yeri adresinin konumunu attı. Bir süre sonra adrese gelen şüpheli, Diogo Da Silva'yı kargosunu alması için dışarı çağırdı. Diogo dışarı çıktığı anda, kafasında kask olan şüpheli silahla art arda ateş etti.

3 KURŞUNLA YARALANDI Diogo Da Silva, saldırıdan kaçmaya çalışsa da kurşunlardan ikisi bacağına, biri koluna isabet ederek yaralandı. Brezilyalı model hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden taburcu olan Diogo, daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIĞIM İÇİN ŞAŞKINIM" Koltuk değnekleri ile evde yaşamını sürdüren Diego Da Silva, "Türkiye'de böyle bir şey yaşadığım için şaşkınım" dedi. Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Diego Da Silva, "Türk polisine ve adaletine güvenim tam. Şüphelinin kısa sürede yakalanacağına inanıyorum" diye konuştu.