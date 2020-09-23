AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti.

"YUNANİSTAN'LA İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE HAZIRIZ"

Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.

Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.

AB KOMİSYONU BAŞKANI LEYEN'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda "çok faydalı" görüş alışverişinde bulunduğunu belirten von der Leyen, "Yunanistan ile görüşmelerin başlayacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki ülke arasındaki görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve AB ile yapıcı ilişkiler için önemli olduğunu vurguladı